Chicago / Frankfurt 29.04.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade können sich im elektronischen Handel leicht erholen. Die Aktienmärkte zeigen sich erneut überwiegend freundlich, lediglich der DAX zeigt sich schwächer.



Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen können sich Mais und Sojabohnen am Donnerstag erholen. In den vergangenen Tagen hatten die Investoren einen Teil ihrer Gewinne mitgenommen, nachdem die Notierungen auf mehrjährige Hochs geklettert sind.





Vor allem Mais hatte dabei zulegen können, wobei einerseits die sehr hohe Nachfrage aus China die Kurse stützte. Hinzu kamen die Sorgen über die Entwicklung des Angebots, da es in den USA zeitweise deutlich zu kalt und Brasilien teils deutlich zu trocken war.Beide Faktoren haben sich zuletzt etwas abgeschwächt, was die Gewinnmitnahmen begünstigte. Ohnehin galt vor allem der Preis von Mais als von Kursspekulationen getrieben.Der CEO Archer Daniels Midland hat am Dienstag mitgeteilt, dass die Prognosen für die Mais- und Sojabohnenanbaufläche des USDA um rund fünf Millionen Acres zu gering ausgefallen sind.Im elektronischen Handel verbessert sich Juli-Mais um 3,25 Cents auf 6,4725 USD/Scheffel, die Juli-Sojabohnen ziehen um 5,25 Cents auf 15,19 USD/Scheffel an. Juli-Weizen steigt um 2,75 Cents auf 7,255 USD/Scheffel.Die Aktienmärkte zeigen sich am Mittag überwiegend fester. In Asien kletterte der Nikkei 225 um 0,2 Prozent auf 29.053 Punkte, der Hang Seng Index stieg um 0,8 Prozent auf 29.303 Punkte zu. Der CSI 300 Index verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 5.164 Punkte und in Australien ging es um 0,3 Prozent auf 7.082 Punkte nach oben.Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,2 Prozent auf 4.024 Punkte, der FTSE 100 Index verbessert sich um 0,7 Prozent auf 7.011 Punkte. In Paris geht es um 0,5 Prozent auf 6.341 Punkte aufwärts, während der DAX 0,3 Prozent auf 15.253 Punkte verliert.In Europa wurde heute mitgeteilt, dass die Privatkredite im März um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hat sich derweil verbessert. Der entsprechende Index stieg von minus 9,6 auf 2,1 Punkte. Das Verbrauchervertrauen verbesserte sich leicht von minus 10,8 auf minus 8,1 Zähler. In der Industrie stieg das Stimmungsbarometer von 2,1 auf 10,7 Punkte.Im deutschen Handel verlieren BASF 1,9 Prozent auf 69,52 Euro, für Wacker Chemie geht es um 1,5 Prozent auf 128,10 Euro nach unten. Bayer notieren nahezu unverändert bei 53,44 Euro.Für Südzucker geht es um 0,7 Prozent auf 13,76 Euro nach unten, KWS Saat verbessern sich um 0,4 Prozent auf 74,70 Euro.Die Profiteer-Empfehlung MustGrow Biologics hat am 29. April mitgeteilt, dass man zusammen mit der NexusBioAg, der Tochtergesellschaft von Univar Canada, ein Programm mit Feldversuchen starten werde. Dabei soll das Biopestizid von MustGrow zur Behandlung der Kohlhernie bei Raps und der Krebspest bei Hülsenfrüchten eingesetzt werden.Univar Solutions ist ein weltweit agierender Chemievertrieb, der über ein umfangreiches Portfolio an Herstellern vertritt. Die Tochtergesellschaft NexusBioAg soll im Rahmen der Kooperation mit technischem und kommerziellem Know-How für die Durchführung der Feldversuche verantwortlich zeichnen. MustGrow stellt dafür die Produkte und wissenschaftliche Unterstützung zur Verfügung. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2S2xXELMustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) ist günstig bewertet und kann eine hervorragende Aktienstruktur vorweisen. 22 Prozent der Anteile werden von Management und Insidern kontrolliert. Daneben ist der Kassenbestand eine gute Voraussetzung zur Umsetzung der aktuellen Pläne. In den nächsten Wochen sind wichtige Testergebnisse hinsichtlich der Panamakrankheit zu erwarten. Mit Fortschritten bei Problemen, für die es bisher keine Lösung gab, dürfte sich MustGrow zu einem Übernahmekandidaten für Branchenriesen wie Bayer oder Syngenta entwickeln. Lesen Sie hier, warum MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) das Interesse in der Branche wecken dürfte:https://bit.ly/2EWzp5uHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von MustGrow Biologics Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens MustGrow Biologics Corp.