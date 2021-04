FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben die weiter lockere US-Geldpolitik am Donnerstag recht reserviert zur Kenntnis genommen. Eine Überraschung war der Zinsentscheid der US-Währungshüter am deutschen Aktienmarkt nicht - am Vorabend hatte er bereits die Wall Street kalt gelassen. Zudem fiel die Flut von Geschäftszahlen hiesiger Unternehmen durchwachsen aus.

Der Dax weitete seine Verluste im Verlauf etwas aus und stand am Nachmittag 0,37 Prozent tiefer bei 15 235,77 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex an die recht lustlose Entwicklung der vergangenen Tage an, blieb aber in Reichweite des Rekordhochs von 15 501 Punkten aus der vergangenen Woche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstag hingegen 0,18 Prozent auf 33 029,83 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,13 Prozent auf 4020,28 Zähler hoch.