Anlegerverlag Tesla: die Party kann losgehen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.04.2021, 14:48 | 129 | 0 | 0 29.04.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Zündet der Elektroauto-Gigant Tesla aus den USA jetzt die Kursrakete? Der Kurs wächst weiter und steht an der Schwelle zur Marke von 580 Euro. In den nächsten Tagen soll dann auch schon die Hürde von 600 Euro genommen werden! Wird Tesla dieser satte Sprung gelingen? Gemessen an den herausragenden Zukunftsaussichten ist das auf jeden Fall möglich! Download-Tipp: Wird Tesla wieder auf die Überholspur kommen? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Bei Tesla könnte es schon bald richtig rund gehen. Die Aktie des Elektroautobauers von CEO Elon Musk hat heute tolle Kursaussichten zu bieten und auch der Trend ist wieder deutlich positiver als vor wenigen Wochen. Damals musste man sich von dem Höchstkurs von 750 Euro verabschieden und wurde auf weniger als 500 Euro abgewertet. Danach folgte ein herausragendes Comeback! Da ist es für jeden leicht, an diese Aktie zu glauben und diese unfassbaren Kursaussichten mitzunehmen. Tesla wird weiter durch die Decke gehen und hat die 1000€-Marke als Kursziel fest im Blick. Der Weg dahin ist noch lang, aber keineswegs unmöglich! Heute wächst die Aktie bereits um 1,26 Prozent und 7,20 Euro auf satte 579,50 Euro! Fazit: Tesla hat also tolle Zukunftsaussichten zu bieten. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!



