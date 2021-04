Dachwikifolio: Eine geschlossene Mannschaftsleistung mit starken Individualisten

Mit einem Plus von 2,0% im Vergleich zur Vorwoche hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection die Outperformance ggü. dem DAX (+0,2%) seit dem Start Ende 2015 weiter auf jetzt 12,7 Prozentpunkte ausbauen können. Dem in diesem Zeitraum erzielten Wertzuwachs von 47,2% steht beim deutschen Leitindex ein Anstieg von 34,5% entgegen.

Noch wichtiger aus Sicht der Investoren ist aber natürlich, dass das Dachwikifolio damit im Bereich seines Allzeithochs notiert. Ärgerlich ist nur, dass es bei dem dazugehörigen Indexzertifikat aktuell nicht ersichtlich ist. Das liegt wie so oft daran, dass eine einzelne Aktie von Lang & Schwarz nicht gepreist wird. Seit Anfang der Woche trifft das auf die israelische InspireMD zu. Und weil diese Aktie (wenn auch mit minimalem Anteil) in dem wikifolio Special Investments 1 von Ingo Reeps vertreten ist und wir dieses wikifolio wiederum in unserem Dachwikifolio haben, können schon die ganze Woche über keine aktuellen Kurse für das Zertifikat gestellt werden. Die letzte offizielle Notierung lag bei 145,46 Euro und stammt von Freitagabend. Das nervt natürlich, ist aber Teil des Spiels bei wikifolio.com, weil man bei der Kursstellung von Aktien leider komplett von Lang & Schwarz abhängig ist.