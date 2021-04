Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien New York Dow bröckelt ab - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100 Starke Quartalszahlen von Apple und Facebook haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag zunächst in Kauflaune gebracht. Mittlerweile haben die Indizes aber den Großteil ihrer Gewinne wieder verloren. Positive US-Konjunkturdaten trugen …