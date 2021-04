DAX - elliottwaver Der Abwärtstrend beginnt

Waagerechtes Dreieck zeigt die Richtung an. Nach einer Zwischenerholung bis in den Bereich 15361 sollten fallende Kurse bis in den Bereich 15264 entstehen.

Die Tagesanalyse im Clubbereich gibt die Vorlage für den Trade Der Trade am Trendkanal Die Software zeigt rote Bars am Ende der Korrektur an.

Ein Kaufsignal am Hoch der Welle c wird von einem roten Punkt (zeigt das Ende von Korrekturen an) neutralisiert..

Ein Shortsignal weist auf fallende Kurse an (rot gerahmtes Rechteck).

Grüne Bars zeigen das Ende der Welle iii und v an.

Der Rücklauf führt exakt an den automatischen Trendkanal.

Der richtige Zeitpunkt für eine Shortposition (plus 41 Punkte nach dem Verlauf 15313). 15:48 Uhr Der Trend setzt sich fort Das erste Shortsignale entstand am Hoch der Welle 2 - siehe oben- Elliottwaver Software Die Welle 1 wurde mit grünen Bars abgeschlossen

Die Well 2 wurde von den Trendkanal begrenzt.

Die Welle 4 wurde vom Trendkanl begrenzt

Es entstand ein Shortsignal in der Welle iii

Die Well 2 wurde von den Trendkanal begrenzt.

Die Welle 4 wurde vom Trendkanl begrenzt

Es entstand ein Shortsignal in der Welle iii

Die Software verkaufte einen Kontrakt (Gewinn 72 Punkte)









