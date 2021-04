---------------------------------------------------------------------------

Pierpaolo Guzzo folgt auf Jan de Vries als Präsident des Verwaltungsrates

Lainate - 29. April 2021 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gab die Ergebnisse der Generalversammlung 2021 bekannt, welche am heutigen 29. April 2021 in Lainate (Mailand), Italien, stattgefunden hat.

Aufgrund des COVID-19 Gesundheitsnotstandes und in Übereinstimmung mit Art. 106 des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 2020, umgewandelt in das Gesetz Nr. 27 vom 24. April 2020 (zuletzt geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 183 vom 20. Dezember 2020, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz Nr. 21 vom 26. Februar 2021), das auf die Minimierung von Reisen und Versammlungen abzielt, waren die Aktionärinnen und Aktionäre nur durch Erteilung einer spezifischen Vollmacht an den benannten Vertreter (Rechtsanwalt Dario Trevisan) zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt .



6'135'231 Aktionärsstimmen waren bei dieser jährlichen ordentlichen Aktionärsversammlung vertreten, was 57.07% aller Stimmen entspricht. Alle Punkte auf der Tagesordnung wurden mit grosser Mehrheit (mindestens 99.5%) der Aktionärinnen und Aktionäre genehmigt:



- Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 per 31. Dezember 2020

- Beschluss, dass der neue Verwaltungsrat (wie bisher) aus 5 Mitgliedern besteht

- Beschluss, dass die Amtszeit des neuen Verwaltungsrats (wie bisher) ein Jahr dauert, d.h. bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2021

- Beschluss, dass die jährliche Vergütung für den gesamten Verwaltungsrat insgesamt (wie bisher) EUR 205'500 beträgt

- Ernennung (Wiederwahl) von Pierpaolo Guzzo (exekutiv), Diana Harbort (exekutiv), Oyvind Bjordal (nicht-exekutiv, unabhängig) Jan de Vries (nicht-exekutiv, unabhängig) und Maurizio Baldassarini (nicht-exekutiv, unabhängig) als Mitglieder des Verwaltungsrates. Anschliessend wurde Pierpaolo Guzzo als neuer Verwaltungsratspräsident ernannt, der auf Jan de Vries folgt.