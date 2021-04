---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



30. April 2021



Medienmitteilung PDF



PSP Swiss Property mit einem erfolgreichen Q1 2021. PSP Swiss Property sieht sich für das laufende Jahr gut positioniert.



PSP Swiss Property hat die Herausforderungen der anhaltenden Corona-Krise im Q1 2021 gut gemeistert. Die Corona-Krise bzw. die behördlichen Massnahmen wirkten sich nur marginal auf das Quartalsergebnis aus. PSP Swiss Property sieht sich für das laufende Jahr durch ihr hochwertiges Qualitätsportfolio sowie der soliden Kapitalstruktur gut positioniert. Die Ebitda- und die Leerstands-Prognosen werden bestätigt.



Immobilienportfolio



Der Bilanzwert des Portfolios betrug per Ende März 2021 CHF 8.641 Mrd. (Ende 2020: CHF 8.577 Mrd.). Im Q1 2021 wurde das Entwicklungsprojekt 'Seestrasse' in Kilchberg für CHF 20 Mio. und mit einem Gewinn von CHF 7.3 Mio. verkauft. Beim Projekt 'Residenza Parco Lago' in Paradiso (bei Lugano) wurden weitere 13 Stockwerkeinheiten verkauft. Insgesamt sind 62% der Einheiten verkauft und 4% reserviert. Das Projekt wird im laufenden Quartal fertiggestellt. Ferner wurde der Neubau 'ATMOS' in Zürich-West erfolgreich abgeschlossen und ins Anlageportfolio umklassifiziert. 'ATMOS' war schon vor einem Jahr voll vermietet und bietet rund 24 000 m2 moderne Büroflächen. Derzeit sind die Mieter mit ihrem individuellen Innenausbau beschäftigt. Die beiden Anlageliegenschaften an der Zeughausgasse 26/28 in Bern und der Zollstrasse 6 in Zürich wurden als Entwicklungsprojekte umklassifiziert. Das heutige Hotel Metropole an der Zeughausgasse 26/28 in der Berner Altstadt wird seit Januar 2021 umfassend renoviert (Projekt 'Metropole'). Das historische Gebäude erhält ein neues Hotelkonzept sowie eine erweiterte Restaurantnutzung. Die Flächen sind bereits zu 100% vorvermietet. Der Umbau wird bis Sommer 2022 dauern, die Investitionssumme beläuft sich auf rund CHF 20 Mio. Die Liegenschaft an der Zollstrasse 6 in Zürich wird komplett saniert. Die Verkaufsflächen im Erdgeschoss bleiben während den Bauarbeiten, die bis Ende 2021 dauern werden, in Betrieb. Die Investitionssumme beträgt rund CHF 4 Mio.