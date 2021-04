Gold gibt nach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

N-tv.de über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Klimaschutzgesetz: „Künftig könnten selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, erläutern die Richter“.Der Weg vom Corona-Notstand (Wortwahl des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus) zur Klima-Diktatur mit „verfassungsrechtlich gerechtfertigten“ und „gravierenden Freiheitseinbußen“ zum Schutz des Klimas (Bundesverfassungsgericht) wird mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geebnetKanzlerkandidatin Annalena Baerbock bezeichnet die Entscheidung des Verfassungsgerichts als historisches Urteil und sieht die Zeit des Handelns als gekommen.Vortrag Edelmetallmesse 2013 (vor über 7 Jahren):-Die Sparer und Leistungsbezieher werden durch niedrige Zinsen und höhere Steuern, Vermögensabgaben und andere Repressionen auseinandergenommen-Die unheilvolle Allianz aus Zentralbanken, Banken und Regierungen ist dabei, sich in der Krise sogar noch zu verfestigen. Dabei werden demokratische Strukturen weiter abgebaut…staatliche Eingriffe unausweichlich: Preiskontrollen aller Art, Besteuerungen, Zwangskauf von Anleihen , Sondersteuern auf Vermögen, Verstaatlichungen, EnteignungenQuelle: http://www.stabilitas-fonds.de/ (Vortrag auf der 10. Hamburger Mark Banco Tagung in Lübeck 2020, Folien 30 und 31).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 46.982 Euro/kg, Vortag 47.278 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.