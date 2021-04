Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Etwas erholt Von seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag etwas erholt. Der Leitindex gewann in den ersten Minuten 0,42 Prozent auf 15 217,57 Punkte. Tags zuvor war er mit 15 085 Punkten zwischenzeitlich fast an das Tief der Vorwoche zurückgefallen, …