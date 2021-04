Mit Spannung wurden die aktuellen Quartalsergebnisse von Newmont Corp. im Sektor erwartet.

Mit Spannung wurden die aktuellen Quartalsergebnisse von Newmont Corp. im Sektor erwartet. Offenkundig war der Optimismus im Vorfeld der Zahlen aber nicht sonderlich stark ausgeprägt; zumindest suggeriert das die schwache Kursentwicklung in den letzten Handelstagen.

Am gestrigen Donnerstag (29.04.) bat der US-amerikanische Goldproduzent schließlich um Aufmerksamkeit und legte die Zahlen für das 1. Quartal auf den Tisch.

Die Zahlen fielen solide aus, überzeugten die Marktakteure aber nicht. Entsprechend ging es für die Aktie erst einmal eine Etage tiefer. Aus charttechnischer Sicht kam dieser Rücksetzer zur Unzeit.

Newmont Corp. gab die Goldproduktion im 1. Quartal 2021 mit 1,46 Mio. Unzen an; nach 1,48 Mio. Unzen im 1. Quartal 2020. Der Umsatz konnte im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 2,872 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn wurde vom Unternehmen mit 538 Mio. US-Dollar angegeben; nach 837 Mio. US-Dollar in Q1/2020. Das adjustierte EBITDA belief sich auf 1,457 Mrd. US-Dollar; nach 1,118 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal. Bei der wichtigen Kennzahl free cash flow lag Newmont mit 442 Mio. US-Dollar in Q1 / 2021 unter dem Wert aus dem Q1 / 2020 (611 Mio. US-Dollar).

Die Aktie läuft aktuell den eminent wichtigen Kursbereich von 60 US-Dollar an. Die 200-Tage-Linie und die 38-Tage-Linie stehen bereits im Feuer. Insofern sollte es für die Aktie tunlichst nicht unter die 60 US-Dollar gehen, um nicht Gefahr zu laufen, weiter in Bedrängnis zu geraten. Sollte es dennoch dazu kommen, würde mit dem Bereich von 55 US-Dollar die nächste Unterstützung in den Fokus geraten. Um eine Entlastung herbeizuführen, muss es für Newmont Corp. über die Zone 65 / 67 US-Dollar gehen.