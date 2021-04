Die nächsten Handelstage werden zeigen, wie der Markt die Zahlen in den Kurs „einarbeiten“ wird.

Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines legte gestern (29.04.) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2021 vor.

Die Ergebnisse fielen solide aus. Die nächsten Handelstage werden zeigen, wie der Markt die Zahlen in den Kurs „einarbeiten“ wird. Erste Aufschlüsse darüber dürfte bereits der heutige Handelsverlauf geben…

Doch nicht nur Agnico Eagle Mines vermeldete gestern Zahlen. Bereits vor Handelsbeginn am Donnerstag (29.04.) veröffentlichte Newmont Corp. seine Ergebnisse. Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 30.04. „Newmont Corp. -Aktie nach den Zahlen“

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Agnico Eagle Mines hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit nahm Agnico Eagle Mines Schwung auf, sprang über die 60,0 US-Dollar und auch über die 63 US-Dollar. Bis auf knapp 67,8 US-Dollar legte die Aktie zwischenzeitlich zu, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Der bis dato dominierende Abwärtstrend (grün) wurde bereits einem Test unterzogen. Bislang gelang es der Aktie jedoch nicht, diesen entscheidend in Bedrängnis zu bringen oder gar zu durchbrechen. Ob die Aktie im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung noch einen signifikanten Vorstoß auf der Oberseite lancieren wird, bleibt abzuwarten. Von den Zahlen selbst sind durchaus Impulse zu erwarten. Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, wenn sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 60 US-Dollar abspielen würden. […]“



Schauen wir zunächst auf die Ergebnisse. Agnico Eagle Mines vermeldete eine Goldproduktion in Höhe von 504.545 Unzen bei AISC in Höhe von 996 US-Dollar je Unze. Damit sieht sich das Unternehmen im Hinblick auf seine Jahresziele im Plan.

Agnico Eagle Mines gab den Umsatz im 1. Quartal 2021 mit 934,392 Mio. US-Dollar an, nach 671,878 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2020. Der Nettogewinn belief sich auf 136,148 Mio. US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal wurde noch ein Verlust in Höhe von

-21,565 Mio. US-Dollar ausgewiesen.

Die Aktie des Goldproduzenten rutschte zuletzt unter die 65 US-Dollar. Damit rückt nun unweigerlich die eminent wichtige Marke von 63 US-Dollar in den Fokus. Weiterhin gilt: Unter die 60 US-Dollar sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung vonnöten. Auf der Oberseite käme ein Ausbruch über die 67,8 US-Dollar (letzes Verlaufshoch) / 70 US-Dollar einem Befreiungsschlag gleich.