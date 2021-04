Die Quartalsberichtssaison rückt zunehmend in den Fokus der Marktakteure im Gold-Silber-Sektor.

Mit Newmont Corp. und Agnico Eagle Mines vermeldeten bereits die ersten Protagonisten ihre Daten.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar „Newmont Corp. - Aktie nach den Zahlen“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar „Agnico Eagle Mines - Quartalszahlen im Fokus“

Kommen wir auf Kinross Gold zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 15.04. hieß es unter anderem „[…] Kinross Gold „bastelte“ in den letzten Handelstagen weiter am Comeback. Die Rückeroberung der Marke von 7,0 US-Dollar befeuert zumindest aus charttechnischer Sicht das Szenario der unteren Trendwende. Wichtig ist nun, dass Kinross Gold etwaige Rücksetzer auf 7,0 US-Dollar begrenzen kann. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte wieder Druck auf die zentrale Unterstützung 6,1 / 6,0 US-Dollar aufgebaut werden. Um das Erholungsszenario weiter voranzubringen, muss Kinross Gold die 7,5 US-Dollar und die 8,0 US-Dollar als nächste Hürden überspringen. […]“

Wenige Handelstage vor der Veröffentlichung der Zahlen (Veröffentlichung geplant für den 11.05.) schwächelt die Aktie von Kinross Gold. Der zuletzt wieder etwas leichtere Goldpreis belastet die Kursentwicklung der Kanadier. Nichtsdestotrotz bewegt sich die Aktie noch immer in aussichtsreicher Konstellation.

Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn Kinross Gold den aktuellen Rücksetzer auf 7,0 US-Dollar begrenzen könnte. Sollte es darunter gehen, könnte es noch einmal brenzlig werden. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich 6,1 / 6,0 US-Dollar. Auf der Oberseite muss es über die 7,5 / 8,0 US-Dollar gehen. Dass das kein einfaches Unterfangen ist, zeigte sich erst kürzlich, als ein vielversprechender Versuch letztendlich doch ergebnislos zusammenfiel.