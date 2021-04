Hawkmoon Resources: Der neue Gold-Explorer in Québecs Abitibi-Gürtel!

Mit Hawkmoon Resources können Anleger früh in einen neuen Junior-Explorer im Abitibi-Gürtel in Québec zu investieren. Mit dem Wilson-Projekt hat das Unternehmen bereits eine aussichtsreiche Liegenschaft im Portfolio!

Mit Hawkmoon Resources haben Anleger die Möglichkeit, direkt und früh in einen neuen Junior-Explorer im berühmten Abitibi-Gürtel in der kanadischen Provinz Québec zu investieren. Mit dem Wilson-Projekt hat das Unternehmen bereits eine aussichtsreiche Liegenschaft im Portfolio!

Auch wenn der Goldpreis derzeit eher seitwärts läuft und ein nachhaltiger Ausbruch bisher nicht gelungen ist, können Anleger über interessante Junior-Explorer direkt in den Goldmarkt investieren. Mit Hawkmoon Resources (0,14 CAD; CA4203221094) schickt sich nun ein junges Unternehmen an, dass Wilson-Projekt zu explorieren. Dabei kann man noch früh bei dem Gold-Explorer an Bord gehen. Denn das erst seit wenigen Tagen an der kanadischen Börse CSE notierte Unternehmen befindet sich noch „early stage“, hat sich aber mit Wilson bereits ein aussichtsreiches Projekt gesichert.

Wilson: Das Toussaint -Vorkommen verspricht hohe Goldgrade

Die Wilson-Liegenschaft befindet sich mitten in Québec, einer der goldreichsten Provinzen Kanadas. Nur 15 Kilometer entfernt befindet sich die Kleinstadt Lebel-sur-Quévillon, wodurch das 1.660 Hektar große Aareal gut an die Straßeninfrastruktur angebunden ist. Im Fokus steht auf Wilson ein Vorkommen namens Toussaint. Das haben Vorbesitzer des Projekts bereits im Jahre 1992 entdeckt.

Hier wurden bisher 60 Bohrlöcher niedergebracht, die insgesamt 9.631 Meter umfassen. 1994 hat auch schon Freewest Resources eine Ressourcenschätzung mit 187.706 Tonnen an Erz veröffentlicht. Der durchschnittliche Goldgrad lag bei stolzen 7,1 Gramm Gold je Tonne Material. Diese alten Schätzungen sind heute nicht mehr gültig, aber eine gute Indikation für die Gold-MIneralisierung auf dem Projekt.

Hawkmoon Resources will nun ein eigenes Bohrprogramm auf die Beine stellen. Ab Juni soll mit einem Bohrgerät ein 4.000 Meter umfasendes Bohrprogramm durchgeführt werden. Laut CEO Branden Haynes hat man die Genehmigungen dafür beantragt.

Viel Raum für Expansion

Dabei verfügt man über noch mehr als nur die Daten von Freewest Resources. Vielmehr liegen durch die lange Geschichte des Projekts bereits eine Reihe von Informationen über die Geologie vor; sei es aus Samples, geophysikalischen Untersuchungen oder eben Bohrungen. Laut Branden Haynes gibt es zahlreiche Gold-Showings direkt an der Oberfläche. Zudem hatte ja der direkte Vorbesitzer Cartier Resources bereits Bohrungen durchgeführt, um das Toussaint-Vorkommen abzugrenzen (Ergebnisse hier). Auf Wilson finden sich zudem sieben weitere Goldzonen, die exploriert werden können. Somit bleibt genug Raum, um hier eine Ressource zu etablieren und diese zu vergrößern.