Ölpreise geben nach - Auf Wochensicht Gewinne

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag bis zum Mittag nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,77 US-Dollar. Das waren 79 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 80 Cent auf 64,21 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise durch den stärkeren Dollar, der die in der US-Währung gehandelten Rohstoffe für Anleger außerhalb des Dollarraums verteuert. Das lastet auf der Nachfrage und den Marktpreisen. Auch die etwas verhaltenere Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für Zurückhaltung am Erdölmarkt.