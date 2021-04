centrotherm international AG: Schiedsspruch des ICC Genf zugunsten des Konsortiums im ehemaligen Algerienprojekt

Schiedsspruch des ICC Genf zugunsten des Konsortiums im ehemaligen Algerienprojekt



Blaubeuren, 30. April 2021 - centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7): Der Internationale Gerichtshof (ICC) in Genf bestätigt in seinem Schiedsspruch das Recht auf Rückzahlungsverpflichtung des ehemaligen algerischen Kunden gegenüber dem Projektkonsortium in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags. Das Gerichtsurteil wird erst in den Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021 Berücksichtigung finden.



Zusatzinformationen:

centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Deutschland

Internet: www.centrotherm.de

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Marktsegment: Freiverkehr/Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland

<Ende der Ad-hoc-Mitteilung>

Kontakt:

Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor Relations

Tel: +49 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de

