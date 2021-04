Anlegerverlag AIXTRON: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.04.2021, 12:32 | 59 | 0 | 0 30.04.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Am heutigen Tage kann AIXTRON massiv zulegen. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund fünf Prozent vorzeigen. Damit liegt der Preis nun bei 17,88 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye? Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot auf einen möglichen Lockdown vor! Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieser markante Punkt liegt bei 16,65 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi. Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Anleger, die bei AIXTRON steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen. Kommt jetzt doch noch ein harter Lockdown? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.



