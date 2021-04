Anlegerverlag BioNTech weiter auf der Überholspur! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.04.2021, 13:48 | 117 | 0 | 0 30.04.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was die deutsche Firma BioNTech in diesen Tagen an der Börse abrufen kann, ist der helle Wahnsinn! Auch wenn die deutsche Wirtschaft momentan ein wenig schwächelt, kann diese Aktie weiter begeistern und schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Der Kurs geht durch die Decke und hangelt sich von einem Bestwert zum nächsten Bestwert! Wo geht’s hier noch hin? Download-Tipp: Mit BioNTech setzt man definitiv auf das richtige Pferd! Diese Aktie wird Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind unfassbar gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Wochen schaut. Einfach hier klicken. Eine extrem wichtige Frage ist natürlich, wie die weiteren Kursaussichten dieser enorm starken Aktie sind. Mit der baldigen Impfung von Kindern unter 12 Jahren haben sich für BioNTech auf jeden Fall weitere Gewinnchancen aufgetan, die die Umsätze massiv in die Höhe treiben werden. BioNTech ist einfach eine Nummer für sich und ein ganz großer Gewinner der Krise! Was BioNTech aus dieser Krise herausgeholt hat, ist der absolute Wahnsinn! Nun scheint es sogar möglich zu sein, auch Kinder zu impfen, wofür der Zulassungsantrag bereits eingereicht wurde. Das lässt den Kurs natürlich in die Höhe schießen! Dieser wächst heute bereits wieder um 2,13 Prozent und 3,15 Euro. Der Kurs steht somit bei sagenhaften 151,25 Euro! Fazit: BioNTech könnte also die Aktie der Zukunft sein. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!



