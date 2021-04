NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte am Freitag wieder unter die Marke von 34 000 Punkten fallen. Leicht Kursverluste an den meisten europäischen Börsen dürften damit in New York ihre Fortsetzung finden. Der Broker IG taxierte den Dow rund eine Stunde vor der Startglocke 0,4 Prozent niedriger auf 33 920 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index wird 0,7 Prozent tiefer erwartet.

Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dow ein moderates Minus von 0,4 Prozent ab. Schon seit zwei Wochen pendelt der Dow um die Marke von 34 000 Zählern. "Sowohl in den USA wie auch in Europa weisen die Aktienmärkte seit Jahresbeginn kräftige Gewinne auf. Zuletzt hat die Dynamik aber nachgelassen, auch wenn die US-Indizes neue Bestmarken erreichten", hieß es in einem Marktkommentar von Index Radar. Mit Beginn des Monats Mai ende nun die saisonal günstige Phase. Der Mai gilt als eher schwacher Börsenmonat.