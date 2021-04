Salzburg -

Salzburg (30. April 2021) Biogena Group Invest AG (ISIN: ATBIOGENA005) gibt bekannt, dass aufgrund der starken Nachfrage die gesamte Emission von 1.995.000 neuen Aktien aus der am 16.3.2021 beschlossenen ordentlichen Kapitalerhöhung zum Preis von EUR 2,90 erfolgreich platziert werden konnte und sogar überzeichnet wurde. Der Bruttoemissionserlös beträgt EUR 5.785.500. Infolge der ordentlichen Kapitalerhöhung erhöht sich das eingetragene Grundkapital der Biogena Group Invest AG somit um EUR 1.995.000 auf EUR 3.990.000.

Die Erlöse der Bezugsrechtsemission sollen, wie bereits kommuniziert, zur Aufstockung des bestehenden 1,875%-Kommanditanteils an der Biogena Group Invest GmbH & Co KG um 2% verwendet werden.

Über die Biogena Group: Die Biogena Group ist eine operativ tätige Unternehmensgruppe im Bereich Mikronährstoffpräparate, an der die Biogena Group Invest AG beteiligt ist. Die Geschäftstätigkeit der Biogena Group ist die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Ernährung. Schwerpunkte liegen insbesondere auf den Bereichen Eisen-, Mineralstoff- und Osteoporose-Produktinnovationen sowie neuen integrierten Lösungen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Die Biogena Group ist in ihrem Segment Markführer in Österreich und exportiert in über 40 Länder weltweit.



