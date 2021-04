Die Aktie des britisch-australischen Bergbaugiganten BHP Group zeigt seit Ende März eine veritable Erholung.

Die Aktie des britisch-australischen Bergbaugiganten BHP Group zeigt seit Ende März eine veritable Erholung. Nun muss sie allerdings nachsetzen, um nicht Gefahr zu laufen, dass sich diese Erholung doch noch „festrennt“.

Rückblick. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung 23.03. hat sich einiges getan. Damals hieß es unter anderem „[…] Anfang März setzten jedoch Konsolidierungstendenzen bei Kupfer und Eisenerz ein. Zuletzt bröckelte es auch bei den Ölpreisen. Damit ging BHP das Momentum abhanden. Zudem wurde mit dem wichtigen Kursbereich von 22,5 GBP eine erste wichtige Unterstützung durch die Aktie unterschritten. In den letzten Handelstagen rückte zunehmend die Marke von 20,0 GBP in den Fokus. Aus unserer Sicht stellt dieser Kursbereich (20,0 GBP in Verbindung mit den 19,1 GBP) die Demarkationslinie für das bullische Szenario dar. Sollte es signifikant darunter gehen, muss eine Neubewertung erfolgen. Sollte es BHP hingegen gelingen, diese Unterstützung erfolgreich verteidigen zu können, könnte dieser Test wiederum als Basis dafür dienen, um wieder auf der Oberseite „anzugreifen“. Kurzum. Die nächsten Handelstage könnten vor diesem Hintergrund richtungsweisenden Charakter haben…“



In der Folgezeit wurde es spannend. Die Aktie erreichte im Zuge der damals thematisierten Korrektur die 20,0 GBP. In dieser Phase war es wichtig, dass BHP die Unterstützung halten konnte. Rasch setzte eine Kurserholung ein, sodass sich im Ergebnis ein imposanter Doppelboden ausgebildet hat.

Die anschließende Erholung führte die BHP-Aktie erneut in Richtung 22,5 GBP, nur nicht signifikant darüber hinaus; bis dato zumindest. Ein solcher Vorstoß wäre aber eminent wichtig.

Das fundamentale Umfeld präsentiert sich weiterhin robust. Der Kupferpreis haussiert, Eisenerz ebenfalls. Auch die Ölpreise bewegen sich auf hohem Niveau stabil. Vor einigen Handelstagen legte BHP zudem solide Produktionsdaten für die 9 Monate zum 31.03.2021 vor.

Kurzum. Die Chartmarken sind klar abgesteckt. BHP muss über die 22,5 GBP, um der Aufwärtsbewegung frischen Schwung zu verleihen. Bei einem Rücksetzer unter die 20,0 GBP wäre hingegen eine Neubewertung der Lage erforderlich.