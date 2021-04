Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver hatte kürzlich die große Chance, ihre Erholung entscheidend voranzubringen.

Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver hatte kürzlich die große Chance, ihre Erholung entscheidend voranzubringen. Doch sie scheiterte an einem massiven Widerstand. Dieser hat nun wiederum seine Bedeutung erhöht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung „Pan American Silver - Nun muss es gelingen!“ vom 16.04. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen gelang es Pan American Silver nicht, über die 35 US-Dollar vorzustoßen. Von daher könnte eine gewisse Signalwirkung davon ausgehen, sollte es dieses Mal gelingen. Im Falle eines erfolgreichen Vorstoßes der Aktie über die 35 US-Dollar hinweg würde der zentrale Widerstandsbereich 38,5 / 40,0 US-Dollar in den Fokus geraten. Auf der Unterseite sollte es nun tunlichst nicht mehr unter die 30,0 / 28,3 US-Dollar gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.[…]“

Pan American Silver gelang es einmal mehr nicht, über die Marke von 35 US-Dollar vorzustoßen. Die Preise für Gold und Silber gerieten unter Druck, was wiederum den Produzenten zusetzte.

Pan American Silver entfernte sich zuletzt wieder von den 35 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht besteht für die Aktie weiterhin die zentrale Aufgabe darin, den wichtigen Kursbereich 30,0 / 28,3 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Pan American Silver hat die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für den 12.05. angekündigt.