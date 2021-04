Anlegerverlag SLM Solutions: Heute Kasse machen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.04.2021, 16:32 | 54 | 0 | 0 30.04.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de SLM Solutions-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. So springt der Kurs um rund zwei Prozent nach oben. Damit liegt der Preis nun bei 18,68 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange? Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund sieben Prozent. Bei 20,00 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Die Spannung bei SLM Solutions ist also auf dem Siedepunkt. Anleger, die bei SLM Solutions eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen. Fazit: Wie geht es bei SLM Solutions jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



