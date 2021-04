Nanogate SE: Martin Hendricks wechselt vom Aufsichtsrat in den Vorstand

DGAP-Ad-hoc: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Insolvenz/Personalie Nanogate SE: Martin Hendricks wechselt vom Aufsichtsrat in den Vorstand 30.04.2021 / 17:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Göttelborn, 30. April 2021. Die Nanogate SE, ein weltweit führendes Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten und Oberflächen, wird auch künftig von Martin Hendricks als CEO geleitet.

Der Aufsichtsrat der Nanogate SE hat Herrn Hendricks mit Zustimmung des Sachwalters Justizrat Günter Staab für den Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis zum 31. August 2021 zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt, nachdem er bereits seit Juni 2020 aus dem Aufsichtsrat in diese Vorstandsfunktion entsandt ist. In diesem Zusammenhang hat Herr Hendricks sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 31. Mai 2021 niedergelegt, das während der Entsendung bereits geruht hatte. Dem Vorstand der Nanogate SE gehören darüber hinaus auch weiterhin Götz Gollan (CFO) und Robert Wittmann (COO) an.

Nanogate SE:

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten und Oberflächen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.550 Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B. antihaftend, kratzbeständig, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Nanogate ist auf beiden Seiten des Atlantiks sowie in Indien vertreten.