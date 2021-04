Anlegerverlag Rückenwind bei MorphoSys! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.04.2021, 17:32 | 113 | 0 | 0 30.04.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de MorphoSys springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So kann der Kurs satte rund vier Prozent zulegen. Damit valutiert der Titel nun bei 78,80 EUR. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder? Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot auf einen möglichen Lockdown vor! Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn die Aktie erklimmt einen neuen Meilenstein. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bisher lag dieses Top bei 78,74 EUR. Bei MorphoSys dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen. Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. MorphoSys-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen. Fazit: Wie geht es bei MorphoSys jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



