Die letzten markanten Höchststände markierte das Papier von Hess Mitte 2014 bei 104,50 US-Dollar und ging anschließend in eine reguläre Konsolidierung über. Bis Anfang 2016 verlor die Aktie jedoch massiv an Wert und musste auf einen Wert von 34,02 US-Dollar zurücksetzen. Erst dieser Bereich sorgte für eine Stabilisierung, so richtig aus dem anschließenden Seitwärtstrend ist das Papier jedoch nicht herausgekommen. Auf der Oberseite wurde das Niveau um 75,00 US-Dollar stets für Gewinnmitnahmen genutzt. Im Laufe dieser Woche versucht sich der Wert jedoch über diese mehrjährige Hürde hinwegzusetzen und könnte im Erfolgsfall eine wichtige Weichenstellung für die nächsten Jahre vollziehen.

Gute Erfolgsaussichten

Gelingt es tatsächlich das Widerstandsband um 75,00 US-Dollar endgültig abzuhaken, könnte auf Sicht der nächsten Monate Kurspotenzial zunächst in den Bereich von 84,84 US-Dollar freigesetzt werden. Für die nächsten Jahre könnte sogar ein Rücklauf zurück an die Rekordstände aus 2014 bei 104,50 US-Dollar einsetzen. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 75,00 US-Dollar würde den Wert dagegen unter Druck bringen, Abschläge auf 66,17 US-Dollar blieben in diesem Fall nicht aus. Geht es unter 65,00 US-Dollar abwärts, müssten weitere Abschläge in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 58,00 US-Dollar eingeplant werden.