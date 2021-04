Wie bereits erwähnt, beherrscht das Kursgeschehen beim DAX-Sektor Konstruktion ein intakter Abwärtstrend. Innerhalb dessen ging es von 1.317 auf ein Verlaufstief von 418,98 Punkten abwärts, erst im März vergangenen Jahres startete eine größere Erholungsbewegung und führte geradewegs in den Widerstandsbereich der letzten Jahre um 800 Punkten aufwärts. In den letzten Wochen hat sich an dieser Stelle anschließend ein Doppelhoch durchgesetzt und führte in dieser Woche zu sehr empfindlichen Rücksetzern. Das gesamte Korrekturpotenzial wurde jedoch noch nicht ausgeschöpft, dies lässt sich nämlich sehr gut über die Fibonacci-Zahlenreihen vorhersagen.

Bullen klar gescheitert

Ausgehend von dem Doppelhoch um 800 Punkten dürften weitere Abschläge zunächst in den Bereich von 654,33 Punkten abwärts reichen. Dort besteht eine erste Möglichkeit für eine Trendwende, sollte diese nicht wahrgenommen werden, müssten weitere Abschläge sogar auf 564,46 Punkte und somit das 38,2 % Fibonacci-Retracement zwingend einkalkuliert werden. Spätestens an dieser Stelle sollte es wieder zu einer merklichen Gegenbewegung auf der Oberseite kommen. Nachdem nun die Konsolidierung abgeschlossen wurde, könnte ein erneuter Test der markanten hört um 800 Punkte einsetzen. In bullisches Fahrwasser kehrt der Index dagegen erst oberhalb von 855,00 Punkten zurück, in diesem Szenario wären dann Gewinne zurück an den EMA 200 bei 922,94 Punkten (fallend) sowie darüber an das runde Niveau von 1.000 Punkten denkbar.