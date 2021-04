NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekordhochs haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Freitag etwas Druck aus dem Kessel genommen. Negative Impulse gaben Verluste einiger schwergewichteter Technologiewerte sowie neue US-Konjunkturdaten, die einen möglichen Inflationsdruck signalisierten.

Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,55 Prozent auf 33 871,80 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich für den US-Leitindex damit ein Minus von rund 0,5 Prozent ab. Für den Monat April steht hingegen ein Plus von rund 2,7 Prozent zu Buche.