Anlegerverlag Plug Power, Nel ASA & Co.: Diese Hammer-Nachricht eröffnet gigantische Chancen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.05.2021, 07:21 | 659 | 0 | 0 01.05.2021, 07:21 | Foto: www.anlegerverlag.de 2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen, aber auch als das Jahr, indem die Aktienkurse derjenigen Unternehmen explodiert sind, die sich auf alternative Energien und vor allem auf die Wasserstofftechnologie konzentrieren. So verzeichneten Unternehmen wir der norwegische Elektrolyseur-Hersteller Nel ASA oder der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power exorbitante Gewinne. In diesem Jahr dagegen mussten diese Titel teils heftige Verluste hinnehmen. Das könnte sich jetzt ändern… Der neue amerikanische Präsident Joe Biden hat sich den Klimaschutz ganz oben auf seine Fahnen geschrieben. Nachdem die USA zunächst in das Pariser Klimaabkommen zurückgekehrt sind, hat Biden jetzt seine Ziele definiert: Bis 2030 wollen die USA ihre Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2005 halbieren! Um dieses Ziel zu erreichen, dürfte die Wasserstofftechnologie von entscheidender Bedeutung sein. Davon sollten die zuletzt heftig abgestraften Aktien (deutlich) profitieren können. Fazit: Klimaschutz und Wasserstoff ist eines der absoluten Mega-Themen unserer Zeit. Angesichts der gewaltigen Gewinnchancen in diesem Sektor haben wir die Wasserstoffbranche genau unter die Lupe genommen. Welche Titel die größten Chancen eröffnen, lesen Sie hier.



