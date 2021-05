Eine Story wie aus der Feder eines Krimi-Autoren! Bereits 2016 war es den Ermittlern der Justiz Rheinland-Pfalz gelungen, einen Drogenumschlagplatz zu zerschlagen. Dabei wurde eine sogenannte Bitcoin-Wallet beschlagnahmt, also die Schlüssel zu den dazugehörigen Bitcoins, mit denen die Transaktionen wohl bezahlt wurden. Doch die Staatsanwaltschaft konnte den Passwortschutz der Wallet nicht knacken und kam an die 757 Bitcoins nicht heran. Aber es kam noch schlimmer…

Im Laufe der Ermittlungen wurde die Wallet zwei Mal von Unbekannten um eine gehörigen Menge an Bitcoins erleichtert. 2017 wurden 264 Bitcoins transferiert und Ende 2019 weitere 489 Bitcoins. Der Unbekannte hatte sich von außerhalb Zugriff auf die Wallet verschafft und damit das Vermögen beiseite geschafft. Von den ursprünglich 757 Bitcoins verbleiben der Staatsanwaltschaft jetzt lediglich noch vier Bitcoins übrig…

