Anlegerverlag CureVac: Schickt diese Nachricht die Aktie am Montag in den Keller? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.05.2021, 10:29 | 324 | 0 | 0 01.05.2021, 10:29 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Infektionszahlen in Deutschland sind zuletzt wieder gesunken – vermutlich auch wegen der immer besser laufenden Impfkampagne. Während momentan vor allem die Wirkstoffe von AstraZeneca und vor allem BioNTech und Moderna verimpft werden, hängt der Impfstoff von CureVac noch in der Warteschleife und wartet auf Zulassung. Jetzt vermeldet Konkurrent BioNTech/Pfizer, dass ihr Wirkstoff sogar schon überprüft wird, ob damit auch die Altersklasse zwischen 12 bis 16 Jahren geimpft werden kann. Während die Konkurrenz also Riesensprünge macht, geht es bei CureVac noch nicht so richtig voran. In der vergangenen Woche stürzte der Kurs fast schon folgerichtig von rund 130 US-Dollar auf zwischenzeitlich nur noch 111 US-Dollar ab! Zwar konnte sich die Aktie zuletzt etwas berappeln, doch die Aussichten bleiben durchwachsen. Fazit: Während bei BioNTech die Bäume derzeit in den Himmeln zu wachsen scheinen, kommt CureVac einfach nicht von der Stelle. Welche Impfstoff-Aktie für den Sommer die größten Gewinnchancen verspricht, lesen Sie in unserer großen Impfstoff-Sonderstudie. Hier geht’s zum kostenlosen Download.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer