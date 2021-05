Die Impfkampagne in Deutschland nimmt immer mehr an Fahrt auf. Auch wenn wir im internationalen Vergleich insbesondere zu den angelsächsischen Ländern und Israel deutlich hinterherhinken, nähern wir uns der 30-Prozent-Marke an Erstimpfungen. Nachdem zunächst die Risikogruppen durchgeimpft wurden und werden, macht BioNTech jetzt allen Kindern hierzulande große Hoffnung. Denn das Unternehmen hat soeben die Zulassung seines Wirkstoffs auch für Kinder unter 16 Jahren beantragt.

Laut Aussagen von BioNTech/Pfizer hat eine klinische Studie in der Altersklasse von 12 bis 15 Jahren für den Wirkstoff eine Wirksamkeit von 100 Prozent ergeben – und das bei nur geringen Nebenwirkungen. Zwar braucht die europäische Zulassungsbehörde EMA einige Wochen zur Prüfung, doch der Aktienkurs ist nach dieser Nachricht regelrecht explodiert. BioNTech verabschiedete sich an der Nasdaq mit einem Plus von fast fünf Prozent ins Wochenende!

Fazit: BioNTech steht kurz vor dem nächsten Meilenstein. Angesichts dieser neuen Perspektive und der damit verbundenen Gewinnchancen haben wir BioNTech genau unter die Lupe genommen. Die ganze Analyse zum deutschen Hoffnungsträger lesen Sie hier.