Das ist mal ein echter Hammer, den Joe Biden der Welt verkündet hat. Nach seiner Wahl zum US-Präsidenten hat Biden als eine seiner ersten Amtshandlungen die Rückkehr in das Pariser Klimaabkommen bekannt gegeben, aus dem sein Vorgänger zunächst ausgestiegen war. Doch damit nicht genug. Denn beim ersten Treffen der beteiligten Länder nach dem Wiedereintritt der Vereinigten Staaten von Amerika ging Präsident Biden sogar noch einen großen Schritt weiter!

Wie Biden in seiner Eröffnungsrede verlauten ließ, haben sich die USA extrem hohe Klimaschutzziele gesteckt. So wollen die Amerikaner ihre Treibhausgasemission in den kommenden Jahren massiv reduzieren. Das Ziel ist eine Halbierung der Emissionen bis 2030 gemessen an dem Niveau von 2005. „Wir müssen handeln. Wir alle“ – so die Quintessenz Bidens. Dieser Ankündigung dürften nun zügig Taten folgen, die sich vor allem in Förderungen und Investitionen im Bereich alternativer Energien niederschlagen werden.

