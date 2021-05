Am 8. Januar markierte Nel ASA mit 3,40 Euro seinen bisherigen absoluten Höchststand. Ausgehend von diesem Niveau ging es für den Kurs immer weiter in den Keller. Ende März schlug die Aktie dann bei nur noch 2,05 Euro auf. In der Spitze verlor die Aktie also rund 40 Prozent an Wert.

Doch ausgehend von diesem Niveau stabilisierte sich Nel ASA und notiert jetzt schon seit einigen Wochen zwischen 2,40 und 2,50 Euro. In dieser Woche werden die Norweger ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Dann wird sich zeigen, ob Nel ASA den Weg in die schwarzen Zahlen fortsetzen kann.

Fazit: Die Woche der Wahrheit für Nel ASA. Doch auch Plug Power, Ballard Power & Co. veröffentlichen jetzt zeitnah ihre Quartalsergebnisse. Wie es für Wasserstoffaktien weitergeht und wo die größten Gewinnchancen sind, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.