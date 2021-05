BioNTech ist vielleicht der größte Hoffnungsträger im Kampf gegen das Virus. Nachdem die Mainzer seit rund vier Wochen in ihrem Werk in Marburg bereits die Herstellung des dringend benötigten Impfstoffs hochgefahren haben, komplettiert jetzt ein weiteres Puzzleteil die Lieferkette. Denn seit einigen Tagen werden im schleswig-holsteinischen Reinbek Bestandteile des Wirkstoffs gefertigt, womit der Ausbau der Produktion in Marburg weiter an Fahrt aufnehmen kann.

BioNTech verfolgt dabei sehr ehrgeizige Ziele. So sollen allein bis Ende Juni 250 Millionen Dosen des Impfstoffs hergestellt werden. Bis zum Jahresende geht es dann um weitere 500 Millionen Impfstoffdosen und ab 2022 um rund eine Milliarde (!) Dosen des Vakzins pro Jahr. Bislang laufen die Produktion und die Ausweitung der Kapazitäten laut Unternehmensangaben wie am Schnürchen!

Fazit: BioNTech hat tatsächlich die Chance, der nächste deutsche Weltkonzern zu werden. Damit dürften die Aktiengewinne der vergangenen Wochen und Monate nur ein Vorgeschmack auf die künftige Entwicklung gewesen sein. Angesichts dieser gigantischen Perspektive haben wir das Unternehmen detailliert analysiert. Lesen Sie hier über die große Perspektive des deutschen Hoffnungsträgers.