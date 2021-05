Anlegerverlag Diesen Termin sollten sich Nel ASA-Aktionäre rot im Kalender anstreichen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.05.2021, 18:44 | 42 | 0 | 0 02.05.2021, 18:44 | Foto: www.anlegerverlag.de Kommt für Nel ASA jetzt die Wende zum Guten? In dieser Woche geben die Norweger die Ergebnisse des ersten Quartals bekannt. Während es in den vergangenen Jahren vor allem darum ging, Forschung und Entwicklung voranzutreiben – was naturgemäß mit einem hohen bilanziellen Defizit verbunden ist – könnte es jetzt langsam aber sicher darum gehen, das Unternehmen in die schwarzen Zahlen zu führen. Am Dienstag, den 4. Mai, ist es nun soweit. Nel ASA hat die Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse veröffentlicht und es bestehen gute Chancen, dass daraus neue Impulse für die Aktie ausgehen. Denn seit Anfang April hängen die Kurse zwischen 2,40 und 2,50 Euro fest. Für ein solch volatilen Titel wie Nel ASA eine ungewöhnlich lange Zeit in einer ungewöhnlich engen Handelsspanne. Es bleibt abzuwarten, ob die neuesten Zahlen den Kurs aus der Range herausmanövrieren können. Fazit: Bei Nel ASA könnte jetzt wieder Bewegung in den Kurs kommen. Doch in welche Richtung wird es gehen? Und: Sind die Gewinnchancen vielleicht bei Plug Power oder Ballard Power größer? Diesen Fragen geht unserer brandaktueller Sonderreport zum Thema Wasserstoff auf den Grund. Hier können Sie die Exklusiv-Studie kostenlos herunterladen.



