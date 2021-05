Knapp 30 Prozent aller Deutschen haben bisher eine Erstimpfung erhalten. Bis zum Ende des Sommers – also im September – soll allen hier lebenden ein Impfangebot gemacht werden – so verspricht es Kanzlerin Merkel. Gute Aussichten also für BioNTech, die gerade dabei sind, ihre Produktion massiv nach oben zu fahren. Allein bis Ende Juni sollen in Marburg 250 Millionen Dosen produziert werden und im zweiten Halbjahr weitere 500 Millionen.

Über mögliche Absatzwege brauchen sich die Mainzer also keine Sorge zu machen, zumal der weltweite Bedarf an Impfstoffdosen auf mehrere Milliarden geschätzt wird! In Kürze könnte BioNTech sogar einer weiteren Zielgruppe helfen. Denn wie soeben bekannt wurde, hat BioNTech/Pfizer für seinen Wirkstoff auch die Zulassung für die Altersklasse zwischen 12 und 15 Jahren beantragt. Damit wäre BioNTechs Impfstoff der erste, der auch für diese Altersklasse zugelassen wird.

Fazit: Bei BioNTech läuft es derzeit richtig rund. Doch die Aktie ist auch schon gut gelaufen. Lohnt es sich, jetzt noch auf den Zug aufzuspringen? Wie hoch sind hier die Gewinnchancen?