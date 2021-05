Anlegerverlag Die Politik macht sich für CureVac stark! Schießt die Aktie jetzt nach oben? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.05.2021, 08:37 | 1818 | 0 | 0 03.05.2021, 08:37 | Foto: www.anlegerverlag.de „Impfen, Impfen, Impfen“ – so die Aussage von führenden Virologen auf die Frage, wie die Pandemie in den Griff zu bekommen ist. Umso wichtiger ist ein ausreichender Vorrat an Impfstoffen. Um die Versorgung auf ein breiteres Fundament zu stellen, machen sich Politiker jetzt für eine Notfallzulassung des von CureVac entwickelten Impfstoffes stark. So fordert unter anderem Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer eine schnelle Zulassung des Impfstoffs. Sollte die europäische Arzneimittelbehörde eine Notfallzulassung erteilen, könnte das Impfstoff-Arsenal bestehend aus Wirkstoffen von BioNTech, Moderna und AstraZeneca bald um einen weiteren Impfstoff erweitert werden. Das dürfte der Impfkampagne einen weiteren Schub geben. Die CureVac-Aktie hatte zuletzt eine schwache Woche mit einem regelrechten Absturz hinter sich. Doch sollte die Zulassung kommen, könnte es für die Aktie schnell wieder nach oben gehen. Fazit: Mit CureVac steht der nächste Impfstoffhersteller in den Startlöchern. Doch kann die Aktie davon profitieren? Oder sind BioNTech oder vielleicht sogar AstraZeneca die bessere Wahl? Wir haben die Impfstoffhersteller unter die Lupe genommen und eine Liste der aussichtsreichsten Kandidaten aufgestellt. Einfach hier klicken.





