Die Nachricht, dass Google die Finanzverwaltung von Oracle auf das Programmpaket SAP S 4 Hana Cloud umstellt, ging um die Welt und verzückte die Aktionäre von SAP. Der Aktienkurs der Walldorfer stieg daraufhin deutlich. Dies gilt auch als Bestätigung des neuen SAP-CEOs Christian Klein, der den Softwarekonzern neu ausrichtet und das Cloud-Business in den Mittelpunkt stellt. Die am 22. April veröffentlichten Quartalszahlen bestätigen die eingeschlagene Richtung, nachdem der Auftragseingang bei Cloud-Produkten um 15 Prozent auf 7,63 Milliarden Euro zulegen konnte. Zwar machte SAP die Rally der US-Technologiewerte der letzten Monate nicht mit, konnte aber dennoch seit Ende März gut 14 Prozent hinzugewinnen.

Zum Chart

Der 23-prozentige Kurseinbruch Ende Oktober 2020 aufgrund der nach unten korrigierten Wachstumsaussichten liegt auch inhaltlich weit zurück. Durch die Neuausrichtung kann der Softwarekonzern die Aktionäre wieder positiv überraschen. Im Chart wirkt sich dies mit kumulierten Kursaufschlägen in den vergangenen 20 Handelstagen im Ausmaß von 14 Prozent aus, wodurch ein Großteil des Kurseinbruchs von Oktober wieder egalisiert wurde. SAP hat aufgrund der versäumten Rally der Technologiewerte sowieso Aufholpotenzial. Die Analysten der Baader Bank und von Independent Research sehen die Aktie bei 140 Euro, was nicht weit vom All Time High Niveau von 143 Euro entfernt ist. Aktuell ist eine kleine Konsolidierung im Gange, wo der Kursverlauf von der oberen Begrenzung des Trendkanals abgeprallt ist. Eine Fortsetzung der Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends ist wahrscheinlich, mittelfristig sollte der Trend jedoch fortgesetzt werden und ein Schließen des Gaps vom 26. Oktober möglich sein.