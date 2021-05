Gold stabil

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.770 auf 1.769 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.775 $/oz um 5 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit nach. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bundestag beschließt das „H2 Global“ Projekt, das mit einem Volumen von 900 Mio Euro innerhalb der nächsten 10 Jahre jährlich 40.000 t Wasserstoff für die Stahl- Zement-, Kalk und Ammoniakindustrie herstellen soll. Bei einer erfolgreichen Umsetzung würde jedes Kilogramm Wasserstoff den Steuerzahler 2,25 Euro gekostet haben. Nach 10 Jahren würden im Optimalfall 400.000 t Wasserstoff produziert worden sein. Der Öltanker Viking hat eine Kapazität von 570.000 t Öl.Kommentar: Für das Geld könnte das Gesundheitsministerium auch 190 Mio Masken kaufen (vgl. Meldung vom 23.04.21).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 47.546 Euro/kg, Vortag 46.982 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 26,02 $/oz, Vortag 25,95 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.199 $/oz, Vortag 1.202 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 2.858 $/oz, Vortag 2.882 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 66,32 $/barrel, Vortag 68,21 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,5 % oder 2,2 auf 142,1 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Royal Gold 1,9 %. Newmont befestigt sich um 0,2 %. Bei den kleineren Werten geben Eldorado 8,2 % und Golden Star 5,4 % nach. GoGold verbessert sich 3,2 %. Bei den Silberwerten fallen Impact 5,7 % und Excellon 5,4 %. Silver Bear steigen 7,7 % und Aurcana 5,5 %.