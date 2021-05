Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Volkswagen - Neuer Kursanstieg? In den Vortagen konnten sich die Titel von Volkswagen Vz. im Bereich dieser Unterstützung fangen. Am heutigen Montag können die Papiere wieder Gas geben und notieren aktuell mit einem Aufschlag von 0,97% bei 218,80 Euro im Plus. Ein Long-Einstieg …