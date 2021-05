Aktionäre von sogenannten Wasserstoffaktien hatten in den vergangenen Wochen nur wenig zu lachen. Zu heftig ging es für Nel ASA, Plug Power & Co. seit Ende Januar in den Keller. Abschläge von 50 Prozent und mehr sind an der Tagesordnung. Am stabilsten konnte sich (noch) Nel ASA präsentieren. Denn nach anfänglichen Abschlägen pendelt der Kurs jetzt seit vier Wochen in einer recht engen Handelsspanne zwischen 2,40 und 2,60 Euro. Damit dürfte es morgen vorbei sein…

Denn für den 4. Mai haben die Norweger die Veröffentlichung der Zahlen des ersten Quartals angekündigt. Die spannende Frage dabei dürfte sein, ob Nel ASA seinen Weg in die schwarzen Zahlen fortsetzen kann. Bisher wurde vornehmlich Geld in die Forschung und Entwicklung investiert, was zunächst einmal Kapital aufzehrt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die erfolgreichen Geschäftsabschlüsse mittlerweile auch in den Zahlen niederschlagen.

Fazit: Wasserstoff ist einer der größten Trends unserer Zeit. Trotzdem mussten Aktionäre von Nel ASA & Co. zuletzt einige Federn lassen. Welche Chancen Anleger hier noch haben, lesen Sie in unserer großen Wasserstoff-Sonderstudie, die Sie hier kostenfrei abrufen können.