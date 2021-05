Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern tendierten die Anleihemärkte schwach. Erklärt wurde dies mit der guten Stimmung an den Aktienmärkten. Die Risikofreude habe die Anleger aus sicheren Anlagen, zu denen Bundeswertpapiere zählen, getrieben.

Konjunkturdaten sendeten ebenfalls positive Signale, obwohl sie hinter den Markterwartungen zurückblieben. Die Industriestimmung des Instituts IHS Markit stieg im April auf ein Rekordhoch. Zugleich berichtete Markit jedoch von Engpässen und Lieferproblemen. Die Folge seien steigende Preise auf Unternehmensebene.

In den USA gibt das Institut ISM am Nachmittag sein Pendant zu den europäischen Indikatoren bekannt. Die Einkaufsmanagerindizes gelten als verlässliche Hinweisgeber für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung. Am Abend will sich US-Notenbankchef Jerome Powell zu Wort melden./bgf/jsl/stk