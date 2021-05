GR Silver Mining meldet wieder starke Bohrergebnisse von Plomosas-Mine!

GR Silver Mining hat einmal mehr hochgradige Bohrergebnisse von seinem Plomosas-Projekt in Mexiko gemeldet. So erborhte man ein knappes Kilo Silber. Die Daten fließen in die laufende Ressourcenschätzung ein.

GR Silver Mining hat einmal mehr hochgradige Bohrergebnisse von seinem Plomosas-Projekt in Mexiko gemeldet. So erborhte man ein knappes Kilo Silber. Die Daten fließen in die laufende Ressourcenschätzung ein.