Nordex am Boden zerstört! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.05.2021, 16:32

Nichts zu lachen gibt es heute Morgen für Nordex-Aktionäre. Immerhin rauscht die Aktie rund vier Prozent in die Tiefe. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 23,20 EUR purzeln. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Bei Nordex steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Derzeit reicht ein Rutsch von rund vier Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Diese Grenze ist bei 22,38 EUR zu finden. Die Situation ist also mehr als angespannt.





