PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach einer Schwächephase sind Europas Börsen am Montag letztlich doch freundlich in den Monat Mai gestartet. Die positive Anlegerstimmung zog sich mehr oder weniger durch alle Branchen. Als Stütze erwiesen sich robuste Stimmungsdaten aus der Industrie dies-wie jenseits des Atlantik.

Der EuroStoxx 50 rutschte um die Mittagszeit knapp in die Verlustzone, konnte sich daraus aber schnell wieder befreien: Zum Handelsende schaffte der Eurozonen-Leitindex ein Plus von 0,64 Prozent auf 4000,25 Punkte. In der vergangenen Woche hatte er rund ein Prozent verloren, für den April aber ein Plus von rund 1,4 Prozent verbucht.