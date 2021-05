Die heutigen ISM-Daten könnten uns zeigen, was uns in Zukunft erwartet: Stagflation! Also eine Stagnation der Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation - daher das Kunstwort Stagflation!

Die heutigen ISM-Daten könnten uns zeigen, was uns in Zukunft erwartet: Stagflation! Also eine Stagnation der Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation - daher das Kunstwort Stagflation! Denn das Wachstum der US-Wirtschaft ist künstlich - wo stünde sie ohne die massive Liquiditäts-Flut der Notenbanken und der US-Regierung (Stimulu)? Nun gibt es zwei große Volkswirtschaften, die uns in Europa voraus sind (aufgrund der Aufhebung des Lockdowns): China und die USA. In China wachsen die Bäume schon lange nicht mehr in den Himmel - und nun zeigt sich anhand der heutigen Daten in den USA, dass das einzige, was noch zulegt, die Preise sind. Wo aber soll nun der nächste Stimulus herkommen, der die US-Wirtschaft weiter anschiebt?

