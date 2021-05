Anlegerverlag Diese Hammer-Meldung schickt Nordex zu Wochenbeginn in den Keller. Rette sich, wer kann!? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.05.2021, 19:15 | 110 | 0 | 0 03.05.2021, 19:15 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Nordex scheinen heute zum Wochenauftakt alle Dämme zu brechen. Nach einer eh schon schwächeren letzten Woche mit Abschlägen von 3,5% am Mittwoch, 3,8% am Donnerstag und weiteren 1,6% am Freitag beschleunigten die Kurse ihre Talfahrt heute sogar. Zum Handelsende verzeichnete Nordex im Xetra-Handel ein Minus von 4,41% oder 1,06 Euro. Damit kostet die Aktie nur noch 23 Euro. Nachbörslich setzt sich der Abwärtssog sogar weiter fort… Grund für den Abschwung sind die Umsatzwarnungen bei der Konkurrenz. So hat Siemens Gamesa am Freitag schwächere Zahlen vorgelegt und musste dabei seine Umsatzprognose nach unten korrigieren. Das zieht die gesamte Branche runter. Nordex hat seinerseits für den 11. Mai die Bekanntgabe der Quartalsergebnisse angekündigt, doch ob es der Aktie gelingt, für einen positiven Lichtblick zu sorgen, bleibt abzuwarten. Fazit: Sollten Anleger jetzt alle Nordex-Aktien verkaufen? Oder ist das aktuelle Niveau sogar eine Nachkaufgelegenheit? Wir haben die Aktie gründlich analysiert. Die Ergebnisse können Sie hier abrufen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer