--------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fusion/Übernahme/Beteiligung03.05.2021München -Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes(WpÜG) i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des Börsengesetzes (BörsG)Bieterin:ams Offer GmbHMarcel-Breuer-Straße 680807 MünchenDeutschlandeingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 252979Zielgesellschaft: OSRAM Licht AGMarcel-Breuer-Straße 680807 MünchenDeutschlandeingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 199675ISIN: DE000LED4000ams Offer GmbH (die "Bieterin"), eine 100%ige Tochtergesellschaft der ams AG,Premstätten, Österreich, hat heute entschieden, den Aktionären der OSRAM LichtAG im Wege eines öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots (das "Delisting-Angebot") anzubieten, ihre auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien derOSRAM Licht AG (DE000LED4000; die "OSRAM-Aktien") zu erwerben. Die Bieterinbeabsichtigt, eine Gegenleistung in Höhe von EUR 52,30 je OSRAM-Aktieanzubieten.Das Delisting-Angebot wird keine Vollzugsbedingungen enthalten.Die Bieterin wird den Vorstand der OSRAM Licht AG unter dem bestehendenBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß § 308 des Aktiengesetzesanweisen, den Widerruf der Börsenzulassung aller OSRAM-Aktien zum Handel amregulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und am reguliertem Markt derMünchener Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 BörsG nach vorherigerAbstimmung mit der Bieterin vor Ende der in der Angebotsunterlage für dasDelisting-Angebot zu bestimmenden Annahmefrist zu beantragen sowie nachvorheriger Abstimmung mit der Bieterin, soweit möglich, alle angemessenenMaßnahmen zu ergreifen, um die Einbeziehung der OSRAM-Aktien in alleorganisierten Handelsplattformen, insbesondere den Freiverkehr, zumfrühestmöglichen Zeitpunkt zu beenden.Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot (indeutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen englischsprachigen Übersetzung)mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Informationen zum Delisting-Angebot erfolgt im Internet unterwww.offer-ams-osram.de.Die Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot wird außerdem durch