Das neue LeBlock(TM) Konzept von Leclanché bringt die Einfachheit von Kinderbauklötzen in das ernste Geschäft fortschrittlicher Batteriespeichersysteme

04.05.2021 / 06:55 CET/CEST

- Vollständig modulare und skalierbare Lösung zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten und des ökologischen Fußabdrucks



- Das Konzept basiert auf "Battery Blocks" und "Combi Blocks" und umfasst die gesamte Verschaltung, Absicherung und Klimatisierung, wobei Systemsicherheit im Vordergrund steht



- Die Blöcke können zu einem 20-Fuß-ISO-Container zusammengesteckt werden

- Reduziert Zeitaufwand, Komplexität und Kosten für Logistik, Installation und Recycling



- Hilft den CO2-Fußabdruck und die Umweltbelastung zu reduzieren

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz und ANDERSON, Indiana, 4. Mai 2021 - Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Lieferung und Implementierung von Speicherprojekten an schwer zugänglichen Orten präsentiert Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, ein neues Batteriespeicherkonzept, das sich durch Einfachheit, Skalierbarkeit, Modularität sowie einem reduzierten CO2-Fußabdruck

auszeichnet.



Das LeBlock(TM) Konzept sind austauschbaren 5-Fuß breite Bausteine, die zusammengesteckt den Versand als Standard 20-Fuß ISO-Container ermöglichen und die als Gehäuse für das installierte System dienen. Die Blöcke werden in zwei Varianten hergestellt:



- BatteryBlock - Wird mit vorinstallierten flüssiggekühlten Batterie Racks bis 745 kWh (stand heute) geliefert. Jeder Batterieblock ist mit einem Brandschutzsystem ausgestattet.



- CombiBlock - Verbindet die Batterieblöcke und ist mit entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgestattet. Außerdem enthält er die zentrale Klimatisierungseinheit, die für das Temperaturmanagement der angeschlossenen Batterien zuständig ist.



Die Blöcke können leicht von einem Schiff auf einen LKW verlagert werden, um den Transport und die Installation mit einem Kran zu vereinfachen. Es ist fällt weder Verpackungsabfall an noch werden zusätzliche Transportcontainer benötigt. Da die Blöcke mit eingebauten Batterien und vorinstallierten Steckverbindern ausgeliefert werden, ist keine standortspezifische Verkabelung erforderlich.